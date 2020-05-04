أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شخص موثق بالحبال في نيل القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة مجهولة ملقاة بنيل القناطر الخيرية وموثوقة بالحبال، وتبين أن وراء الواقعة 4 متهمين قاموا بقتل المجني عليه لخلافات مالية بينهم.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث واستعجال تقرير الصفة التشريحية لمناظرة جثة القتيل.





تلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بالعثور علي جثة مجهولة الهوية وموثوقة بالحبال بنهر النيل بدائرة المركز.





وبالفحص والتحري بمواصفات الجثة المعثور عليها تبين أن الجثة لشخص يدعي"ف ا"55 عاما مقيم في قطور محافظة الغربية وأن زوجته تعرفت عليه بعد انتشال قوات الإنقاذ النهري لجثته من نهر النيل.





وتبين من تحريات المقدم أسامه مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهم سيدتان قاموا بارتكابها لوجود خلافات مالية مع المجني عليه فقاموا باستدراجة وقتله وإلقاء جثتة بنهر النيل في القناطر الخيرية لأخفاء جريمتهم .





وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسب خلافات مالية بينهم .