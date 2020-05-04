إيطاليا تسجل 195 وفاة و1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت إيطاليا 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي حاجز الـ29 ألف حالة وفاة.





كما سجلت إيطاليا 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 211.938.





وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب في إيطاليا، وذلك في أول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي.





وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.