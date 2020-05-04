AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 195 وفاة و1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت إيطاليا 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي حاجز الـ29 ألف حالة وفاة.

كما سجلت إيطاليا 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 211.938.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب في إيطاليا، وذلك في أول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي.

وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عداد إصابات ووفيات كورونا يواصل ارتفاعه في الدول العظمى.. أحداث الأرقام

نشرة كورونا حول العالم في 24 ساعة.. الإصابات تقارب 2 مليون ووفاة 126 ألفًا.. وأمريكا تواصل انهيارها أمام الفيروس.. إصابة 10% من الفرنسيين ورقم قياسي في الضحايا

بريطانيا تسجل 4600 إصابة بـ كورونا و761 وفاة خلال 24 ساعة

الإمارات تسجل 432 إصابة جديدة بـ كورونا و5 حالات وفاة

إسرائيل تسجل 455 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

رقم قياسي للمتعافين.. إيطاليا تسجل 437 وفاة و3370 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

لماذا النسيء زيادة في الكفر ؟ علي جمعة يجيب .. فيديو

تعرف على أجر إفطار الصائم في رمضان.. فيديو

دعاء الرسول عند الإفطار .. سنة نبوية هجرها البعض

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

الناس كلت وشي .. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله .. وآيتن ترد

طبيب يكشف سرا جديدا عن المناعة ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات