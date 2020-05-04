المغرب: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة إنها سجلت 5 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 5053 حالات.





وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد 179 وفاة.





وسجلت الوزارة 215 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1653 حالة.





وطالبت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.