AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:28 م
المغرب يسجل 5 وفيات
المغرب يسجل 5 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 5 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 5053 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد 179 وفاة.

وسجلت الوزارة 215 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1653 حالة.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا

خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

المغرب يسجل حالتي وفاة و85 إصابة جديدة بـ كورونا

125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يسجل 3 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 122 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا بالمغرب

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من قطر يكشف حقيقة الانقلاب العسكري ضد تميم

استقالة وزير التجارة البريطاني

الحكومة تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الوقود والمواد البترولية

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

إنا أعطيناك الكوثر.. علي جمعة يكشف معنى لا يعرفه كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات