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منوعات

سيدة تدخل في حالة صدمة بسبب طلب من أمازون

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لجأ الكثيرون خلال أيام الإغلاق والحظر الذي يعيشه العالم بسبب فروس كورونا المستجد، إلى المنصات والمواقع الالكترونية لشراء المنتجات والمواد التي يحتاجونها، وكانت سيدة من دبي واحدة ممن لجاوا لتلك المنصات أيضًا لتفاجئ  بمنتج لا يصدق.

كانت إحدى السيدات قامت بعمل طلبية من خلال موقع "امازون" الأمريكي لسماعات أذن "أير بود"، كانت على علم بان المنتج تقليد وغير أصلي، فقد كلفها نحو 184 درهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

انتظرت السيدة التي تدعى "إليزي" أن تأتيها السماعات على أحر من الجمر، وبالفعل وصلت ولكنها لاحظت أن الصندوق أكبر من حجم السماعات كثيرًا، لتكن الصدمة عندما قامت بفتح الصندوق لتجد أن حجم السماعات كبير للغاية وهو قطعة ديكور. 

تركت السيدة في حالة صدمة و شاركت أليزاي صورة AirPods العملاقة على تويتر  وكتبت: "تلقيت اليوم سماعاتي من الأمازون، ولكنها ضخمة قليلة".
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