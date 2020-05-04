ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في فلسطين لـ 532

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.









وأضافت الوزارة أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة لـ 532 في البلاد.









وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقائية وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس.









وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تخطى ربع مليون حالة.









وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3,609,958، بينما وصل عدد حالات التعافى 1,170,396.









كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الاثنين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7,4 مليار يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.









وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منح بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، مشددا على ضرورة "مشاركة اللقاح عند الحصول عليه مع كافة دول العالم".









من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سوف تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح للفيروس.