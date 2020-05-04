AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في فلسطين لـ 532

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:12 م
ارتفاع حالات الإصابة
ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في فلسطين لـ 532
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.


وأضافت الوزارة أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة لـ 532 في البلاد.


وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقائية وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس.


وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تخطى ربع مليون حالة.


وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3,609,958، بينما وصل عدد حالات التعافى 1,170,396.


كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الاثنين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7,4 مليار يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.


وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منح بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، مشددا على ضرورة "مشاركة اللقاح عند الحصول عليه مع كافة دول العالم".


من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سوف تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل: العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو للحصول على علاج لـ كورونا

ألمانيا تسجل 793 إصابة جديدة و74 وفاة بـ فيروس كورونا

فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إنتاج لقاح كورونا

بملايين الدولارات.. ألمانيا والنرويج واليابان تعلن المساهمة في جهود مكافحة كورونا

كندا تخصص 850 مليون دولار لجهود تطوير لقاح كورونا

إسبانيا تخصص 50 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بيان جديد من القوى العاملة عن منحة الـ500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

تحد وأزمة جديدة.. فيروس كورونا يصيب الأمعاء

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم هدية لـ 24 دولة.. تعرف عليها

الاتحاد الأوروبي: كرة القدم ستعود قريبًا

حكم إجراء عملية التحول الجنسي العلماء: يجوز في حالة واحدة فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة