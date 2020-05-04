صحة الشرقية: إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا فى المحافظة.. تفاصيل

عقدت اللجنة العليا للصحة والوقاية بمحافظة الشرقية أولى اجتماعاتها اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحضور أعضاء اللجنة والتي تم تشكيلها الخميس الماضي.





واستعرض المحافظ في بداية الإجتماع الموقف الحالي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مراكز المحافظة وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة مع الحالات الخاضعة للعزل الصحي المنزلي والتي يتم متابعتها من خلال فرق طبية متخصصة من مديرية الصحة.





وقال المحافظ أنه في حالة إلتزام المواطنين والامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة وإتباعهم مبدأ التباعد الاجتماعي والتوقف عن التكالب علي شراء السلع والمواد الغذائية خاصة في توقيتات الصباح وحتى ساعات حظر فتح المحال التجارية مع الالتزام بأساليب الحماية الشخصية سيؤدي ذلك إلى تقليل فرص انتقال العدوى ومن ثم عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بجائحة كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمناطق الصناعية برئاسته وعضوية الجهات والهيئات المنوطة بالرقابة والتفتيش والسيطرة علي المصانع وإلزام أصحابها بإتباع الطرق الاحترازية التي تحول دون انتشار أو تفشي عدوى الفيروس.





وأكد المحافظ مازلنا في مرحلة الهدوء والإصابات الخفيفة وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والتي جاءت فيه محافظة الشرقية في الترتيب السابع عشر لأعداد الإصابات على مستوى الجمهورية بالرغم من كونها المحافظة الثالثة من حيث تعداد السكان وامتلاكها لأكبر المدن والمناطق الصناعية.





وطالب المحافظ كلا من وكيلي وزارتي الصحة والقوى العاملة بإعداد تقرير مفصل عن طبيعة الأوضاع داخل مصانع العاشر من رمضان وقراءة المشهد كاملًا وحساب أعداد المخالطين حسابًا دقيقًا ووضع تصور لمنع تزايد أعداد الإصابات ومحاصرة الفيروس في طرق انتشاره.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات جاء مفادها كالأتي :





مخاطبة الدكتورة وزيرة الصحة لاعتماد وحده تحاليل PCR بمعامل مستشفيات جامعه الزقازيق على أن يخصص الجهازلإجراء التحاليل اللازمة للفرق الطبية داخل المحافظة.





الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية علي جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.





تكليف رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المنشآت الصناعية الموجودة داخل المحافظة.





تكليف مديرية القوى العاملة بإعداد تقرير يومي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المنشآت والمدن الصناعية.





إستمرار أعمال التطهيروالتعقيم للمنشآت الحكومية والخاصة والمصانع.





متابعة المناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محافظ الشرقية لمباشرتهم والتأكد من إلتزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنيه والتعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصية للعمال من كمامات وقفازات ومواد مطهره وتزويد دورات المياه بالصابون والمناشف أحادية الاستخدام وتوفير الكواشف الحرارية للكشف على العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب انتهاء العمل وأثناء صعودهم أتوبيسات النقل لأماكن إقامتهم مع تحديد أسماء وأعداد العمال بكل أتوبيس والإلتزام بهم دون تغيرأو زيادة للسيطرة على نقل العدوى وتقليل العمالة بالمصانع مع تخصيص غرفة بكل مصنع لانتظار العامل المصاب لحين نقله للمستشفى وكذلك الإلتزام بالمسافات البينية بين كل عامل وأخر.





إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع المصانع التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





تفعيل دور الرائدات الريفيات لعمل التوعية المناسبة للمواطنين بالقري والكفور والنجوع وحثهم على اتخاذ كافة إجراءات الوقاية وعدم التواجد بالأسواق وأماكن التجمعات.





التوجيه بشراء أجهزة تنفس صناعي وأجهزة أشعة CT من خلال تبرع النقابات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.





تكليف فريق تابع لمكتب المحافظ لمباشرة ومتابعة توصيات اللجنة ويتم عقد اجتماع أسبوعي للجنه ولحين إنتهاء الأزمة.





وخلال الإجتماع تم التبرع من الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بمبلغ عشره آلاف جنيها للمساهمه في شراء جهازأشعه مقطعية وتم فتح باب التبرع بالنقابة للمساهمه في شراء الأجهزه الطبية المطلوبة لتدعيم المستشفيات القائمة علي علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.





كما تم التبرع من نقابة الصيادلة بمبلغ مائه ألف جنيها للمساهمه في شراء جهاز أشعة مقطعية وفتح باب التبرع بالنقاةه للمساهمه في شراء الأجهزة الطبية المطلوبة كما أعلن كلا من الدكتور نقيب أطباء الأسنان و السيدة الدكتورة نقيبه التمريض عن فتح باب التبرع بالنقابتين للمساهمة في شراء الأجهزه الطبية اللازمة.