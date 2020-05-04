13 شخصا.. جابر طايع يكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصلاة بـ زاوية بالإسكندرية

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن واقعة فتح إحدى الزوايا بمحافظة الإسكندرية من خلال تمكين العامل المسئول عنها، لبعض المواطنين من الصلاة بداخلها.









وكشفت التحقيقات المبدئية أن هناك من بين المصلين من له توجهات أيديولوجية، وتعمل الجهات المعنية على التحقق من ذلك.









وأضاف "طايع "خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل مكن 13 شخصا من الصلاة داخل الزاوية بالمخالفة لقرارات وزارة الاوقاف.









وتابع:" أصحاب الأيديولوجيات المعينة يريدون التلاعب بالعاطفة الجياشة للمصريين فى إقامة صلاة الجماعة وعلينا الحذر من ذلك".









وأكد "طايع"، أن الوزارة أنهت خدمة العامل بمحافظة الإسكندرية، كونه مكن 13 فردا من الصلاة فى إحدى الزوايا.





وأضاف: "لا نملك أن نحاكم الأفراد ولكن معنيون بالعامل ..والمعلومات المبدئية من مديرية أوقاف الإسكندرية تقول إن بعض من شاركوا فى الصلاة لهم توجهات معينة وجار التحقق من ذلك".