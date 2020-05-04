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محافظات

إيقاف إصدار تراخيص البناء في مدينتين بالدقهلية .. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:09 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين القرار رقم 275 لسنة 2020 الذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق مدينتي المنصورة وطلخا، وعلى رؤساء الوحدات المحلية المشار إليها عدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية ويستثنى من هذا الحظر، أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام.


وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدوري رقم 5 – 10941 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 4 /2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.


وأكد محافظ الدقهلية لـ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تفعيل اللجان الدورية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
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