إيقاف إصدار تراخيص البناء في مدينتين بالدقهلية .. تفاصيل



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدوري رقم 5 – 10941 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 4 /2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.







وأكد محافظ الدقهلية لـ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تفعيل اللجان الدورية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.