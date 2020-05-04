في فلسيطن.. قرار بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما لهذا السبب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا يقضي بتمديد حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما ابتداء من غدًا الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.





ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن حالة الطوارئ تبدأ بتاريخ 5/5/2020 ولمدة 30 يومًا، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس (كورونا).





وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال: إنه رفع توصية للرئيس عباس، بشأن تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.





وأضاف اشتية، عبر (فيسبوك)، إن ذلك، جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.





وتابع اشتية: "تم تكليف المستشار القانوني للرئيس، بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة".