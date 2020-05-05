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سيارات

كيا K5 موديل 2021 تصل الخليج .. تعرف على المواصفات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن أحد توكيلات السيارات فى المملكة العربية السعودية عن وصول السيارة كيا K5 2021 الجديدة " اوبتيما سابقًا " لتصبح بذلك اول الدول التى تحصل على هذا الموديل .

وتتمتع كيا K5 2021 الجديدة السيدان بتصميم رياضي ومقصورة فاخرة مع أنظمة تفاعلية حديثة والكثير من التقنيات المتطورة لتواجه منافسيها مثل تويوتا كامري ونيسان التيما وهيونداي سوناتا بقوة وشراسة، فدعونا نتعرف على أهم مواصفاتها وما يميزها عن المنافسين.

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تستخدم كيا كيه 5 2021 محرك سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 192 حصان بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ما يتيح أداءً مميزًا يناسب العائلة.

تأتي كيا كيه 5 2021 الجديدة كليًا بتصميم أكثر جرأة من المنافسين عبر شبك وجه النمر الأمامي، مع مصابيح رشيقة وغطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل، إضافة إلى مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء لزيادة الطابع الرياضي أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالطرازات المنافسة، خاصة مع إتاحة جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و19 إنش، مع تقليل الارتفاع وزيادة الطول.

وقدومها بتقنيات متطورة تتفاعل مع السائق والمناطق المحيطة، مثل التحكم في السيارة باستخدام الصوت، ونظام تنقية الهواء والمكيف، حيث أن السيارة قادرة على التقاط كلمات مختلفة أثناء التحدث بين الركاب مثل “Cool” و “Warm” ليتم تعديل درجة الحرارة تلقائيًا بذكاء بالغ، مع دعم أنظمة تدفئة المقود والمقاعد، وهي تقنيات تغيب عن المنافسين تمامًا.

وتدعم تقنية الفتح عن بعد بحالة سير السائق نحوها أثناء حمل المفتاح، مع وجود كاميرا فيديو أمامية مدمجة تسجل كل ما يحدث أثناء القيادة كي تعد بمثابة دليل قوي في حالة وقوع الحوادث لا قدر الله مع العديد من أنظمة الأمن لمنع الاصطدامات والحفاظ على المسار مع 9 وسائد هوائية.
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