فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنباء عن محاولة انقلاب في قطر، وسماع دوي إطلاق نار في منطقة الوكرة.

وأشارت صحيفة "الوطن" البحرينية إلى أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف في الدوحة.





وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي حول الأنباء المتداولة حتى الآن، فيما أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.





وقال الصحفي الرياضي القطري راكان الهاجري: "بعد ما امر الامير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق الشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من #الوكرة".





فيما قال مغرد آخر يدعى خالد الهاجري: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".





ومن جهته غرد المعارض القطري، خالد الهيل، ضمن هاشتاج #إنقلاب_في_قطر وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ماحدث في منطقة #الوكرة في #قطر هو مشاجرة عائليه تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الاسرة الحاكمة وتطور الوضع إلى ان احد الضباط دخل إلى مقر الاستخبارات العسكرية وصوب ابن عمه في داخل مكتبه وهو الان في حالة حرجه".







