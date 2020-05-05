قواعد عمل المشروع البحثي بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الأزهر

أعلنت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر، عن شروط عمل مشروع بحثي "منفرد " لكل مقرر دراسى لمواد الفصل الدراسى الثانى 2019 /2020م.









ونبهت الكلية على الطالبات بضرورة قراءة التعليمات جيدا عن قواعد عمل المشروع، ثم اختيار عنوان مشروع البحث الخاص بالمادة، مع العلم أنه لن تقبل المشاريع البحثية التي لا تتناول جميع المحاور.









ويقدم المشروع عبارة عن صفحات لا تزيد عن عشرين صفحة، ويحتوي على مصادر لا تقل عن خمسة ويكون البحث باللغة العربية، أو اللغة التي تم تدريس المقرر بها.









ويحتوي البحث، على " اسم المؤلف - السنة- العنوان - دار النشر" ، ويتناول البحث (المقدمة الهدف - المحتوي النظري لمحاور المشروع البحثى - مدى الاستفادة الاستنتاجات المصادر( المراجع).









ويكتب البحث بطريقة الـ word مع مراعاة الآتى : أن تكتب المقالات على ورق مقاس A4 ، وأن يكون حجم الهوامش من أعلى (و. 3سم) ومن الجانبين ومن اسفل عن (3سم) ، وخط عنوان المشروع البحثي Arabic SimpIified ٠ حجم الخط 20 ، Bold ، ,خط عنوان المشروع البحثي Arabic SimpIified ٠ حجم الخط 20 ، Bold ، وخط الكتابة العربي Arabic SimpIified حجم الخط 14 عادى ، وخط المحاور والعناوين الرنيسية Arabic implifiedم الخط 16، B0ld، وخط الكتابة الأجنبية Roman New Times ، حجم الخط ، 12، وخط العناوين الأجنبية Roman New Times حجم الخط 16، Bold.









وينبغي أن يترك مسافة بين الأسطر، و يرسل البحث الكترونيا word "و "pdf "علي البريد الالكتروني الخاص لكل فرقة وسوف تقوم الكلية بعمل هذا البريد الالكترونى واعلانه للطالبات .









5- سيتم رفض أي ابحاث متشابهة جزئيا أو كليا وتعتبر الطالبات المتقدمات راسبات في هذا المقرر.









ويبدأ استلام المشروع البحثى بداية من 5/30/ 2020م ، واخر موعد لاستلام الابحاث 15 يونيو، وإعلان النتيجة يكون بحد اقصي الاسبوع الاول من شهر يوليو .



