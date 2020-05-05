لم تسجل أي حالة وفاة اليوم.. الصين الأقوى عالميا في محاصرة الوباء

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عن تطورات فيروس كورونا المستجد في أراضيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت السلطات، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، مؤكدة بذلك تفوقها العالمي في محاربة الوباء، بعدما كانت البؤرة الأخطر والأولى التي انطلق منها الفيروس، من سوق ووهان للمأكولات الحيوانية الغريبة.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد حالة واحدة جديدة فقط، من حالات الإصابة بالفيروس، انخفاضا من 3 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن الحالة الجديدة كانت قادمة من الخارج، ولم تصب في الصين، بل من دولة أخرى.

كما أبلغت اللجنة عن 15 حالة جديدة بدون أعراض في 4 مايو، بزيادة قدرها 2 عن اليوم السابق.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة فى الصين 82881، ومع عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة ، يستقر العدد الإجمالي عند 4633 حالة.