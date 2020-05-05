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أخبار العالم

السعودية تعتقل 13 مواطنا ظهروا في فيديو إطلاق النار بمحافظة الليث.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:39 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
ألقت السلطات السعودية، القبض على أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو، يطلقون النار من أسلحة مختلفة. 

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث.

وأشار إلى أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد هوياتهم وعددهم 13 مواطنًا، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن الحادث لم يكن الأول بمنطقة مكة المكرمة بل رصدت السلطات السعودية وقائع مشابهة خلال الشهور القليلة الماضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومحاكمتهم.

وتشهد مكة المكرمة حاليا انتشارًا مكثفا لـ قوات الحرس الوطني  لمساعدة قوات الشرطة السعودية في تنفيذ قرارات حظر التجول، في إطار إجراءات المملكة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.


<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو<br>شرطة مكة: القبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يطلقون النار من أسلحة مختلفة <a href="https://t.co/qkNmjjh8dR">pic.twitter.com/qkNmjjh8dR</a></p>&mdash; فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) <a href="https://twitter.com/videohat_1/status/1257448420245213184?ref_src=twsrc%5Etfw">May 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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