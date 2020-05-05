يا تري فتحي عنده كام وش؟.. أحمد زاهر يحمس جمهوره للحلقات المقبلة من البرنس





وظهر بعدة صور لوجهه فى مسلسله الرمضانى البرنس، و هو يظهر فى عدة مشاهد باشكال متغيرة لتعبيراته.





وكتب معلقا على الصور : " يا تري فتحي عنده كام وش؟ ".





ونالت الصور اعجاب متابعيه، وكانت تعليقاتهم ما بين " غووول تمثيل.. انت اكيد تعبت بعد الدور ده، بتمثل من قلبك.. يا جدع ده انت جاحد اقسم بالله فنان عالمي.. الناس مبهورة باداك العالمى.. مبدع بكل وشوشك".





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





نشر الفنان احمد زاهر، مجموعة صور جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من خلال مشاهده فى مسلسل " البرنس".