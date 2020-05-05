مسلسل الفتوة الحلقه 12 تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

بينما شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال عدة تطورات، أبرزها؛ غضب ياسر جلال "حسن الجبالى"، مما حدث لـ حنوقة ويطلب منه الظهور فى شخصية الملثم ليرد له حقه لكن ياسر جلال يؤكد له أن هذه خطة لكشف الملثم، وأنه سيعيد له حقه، لكن حنوقه يتركه ويذهب غاضبا.





أيضا يذهب ياسر جلال لبيت حنوقة فلم يجد غير زوجته التى تقول له، إنه أخذ شالا وخرج ولا تعرف أين ذهب، فيتركها ياسر جلال مسرعا، لكن حنوقة يقع فى يد رجال عزمى ويقتلونه ويحاول ياسر جلال إنقاذه لكنه يصل متأخرا بعد أن طعنه أحد رجال عزمى فأرداه قتيلا.





وتخرج جنازة حنوقة ويصلى عليه أهالى حى الجمالية، ويشعر حسن الجبالى بالذنب ويجلس أمام كفن حنوقة، وهو حزين.





مسلسل "الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة فى رمضان.