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فن

الحلقة التاسعة من مسلسل الفتوة.. تعذيب سليمان عيد

السبت 02/مايو/2020 - 01:52 م
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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شيري نبيل
بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بتطورات أبرزها المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم.

يحاول حسن الجبالي منع تعذيبه ، وتقابل زينب بنت شقيقها حسن الجبالي مع جميلة الغازية ويذهب " عزمي " للحاج مرزوق بعد توليه منصب كبير الصياغ ويبلغه مرزوق باختياره فتوتهم .
 
أيضا سليمان عيد يواجه احمد خليل بظلمه وسط الحارة ثم يكمل جولته في الجمالية، وتذهب شقيقة حسن الجبالي " مها نصار " لمنزل ابيها وتقابل امها وتطلب منها نصيبها من ورثها وتتوسل امها في مسامحتها ولكن الام توبخها وتؤكد لها ان من تبيع اهلها سوف يبيعها زوجها وتقول لها : انت بنت احمد الجبالي لكن مش بنت بطني. 

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة. 
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