الحلقة التاسعة من مسلسل الفتوة.. تعذيب سليمان عيد

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بتطورات أبرزها المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم.





يحاول حسن الجبالي منع تعذيبه ، وتقابل زينب بنت شقيقها حسن الجبالي مع جميلة الغازية ويذهب " عزمي " للحاج مرزوق بعد توليه منصب كبير الصياغ ويبلغه مرزوق باختياره فتوتهم .

أيضا سليمان عيد يواجه احمد خليل بظلمه وسط الحارة ثم يكمل جولته في الجمالية، وتذهب شقيقة حسن الجبالي " مها نصار " لمنزل ابيها وتقابل امها وتطلب منها نصيبها من ورثها وتتوسل امها في مسامحتها ولكن الام توبخها وتؤكد لها ان من تبيع اهلها سوف يبيعها زوجها وتقول لها : انت بنت احمد الجبالي لكن مش بنت بطني.



