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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 77 يوما

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات، منذ يوم 18 فبراير الماضي.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، أن جميع الإصابات الجديدة كانت واردة من الخارج ولا يوجد حالة لانتقال العدوى داخليا.


وأفادت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حصيلة الإصابات بلغ 10 آلاف و804 حالات، وبذلك سجل عدد المصابين الجدد أقل من 20 حالة لليوم الـ18 على التوالي بعد أن سجل العدد 18 حالة في يوم 18 أبريل الماضي.


وأشارت (الوكالة) إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان قيد العزل الصحي في مدينة (إنتشون) بعد وصوله إلى الوطن قادما من الخارج، ولم تسجل البلاد أي حالة لانتقال العدوى داخليا لليوم الثاني على التوالي.


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