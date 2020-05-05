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برلمان

10 كمامات لكل مواطن.. تحرك برلماني لإضافة الكمامة على بطاقات التموين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:28 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن تفاصيل مقترحه بشأن إدراج الماسكات الطبية على بطاقات التموين للمواطنين، موضحا أن المقترح يهدف إلى إتاحة 10 كمامات لكل مواطن على بطاقة التموين مقابل استغنائه عن صرف أي سلعة أخرى غير ضرورية له كالشاي أو الصابون على سبيل المثال.


وقال "أبو العلا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يتم انتاج 900 مليون ماسك شهريا، لكن الأزمة تتمثل في احتكار البعض للكمامات والكحول وغيرها من المستلزمات الطبية بجانب بيعها بسعر مرتفع للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف بعض المواطنين عن شرائها، مؤكدا أهمية الكمامات في القضاء على انتشار العدوى بين المواطين، حيث تخفض نسبة الإصابة من 50 إلى 80%.


وأضاف النائب أنه تقدم بالمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وعد بدراسته، لما له من أهمية ملحة خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن النواب طالبوا بارتداء الكمامة إجباريا لمكافحة وباء كورونا. 
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