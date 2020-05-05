سمية الخشاب تهنئ أحمد جمال على أغنية تحيا مصر.. والأخير يرد

هنأت الفنانة سمية الخشاب، المطرب أحمد جمال على نجاح أغنية "تحيا مصر" وكتبت الخشاب من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر قائلة :"أغنية رائعة يا أحمد وإحساسك صادق، حركت مشاعر كل مصري أصيل".

ورد الأخير قائلا: "حبيبتى ربنا يخليكى يا سمية يا قمر".

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب هو الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا قالوا فيها الجمال هبة من ربنا القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا أقوى من الخيال."





ومن ناحية اخرلى كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.