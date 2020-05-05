سمية الخشاب تهنئ أحمد جمال على أغنية تحيا مصر.. والأخير يرد

هنأت الفنانة سمية الخشاب، المطرب أحمد جمال على نجاح أغنية "تحيا مصر" وكتبت الخشاب من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر قائلة :"أغنية رائعة يا أحمد وإحساسك صادق، حركت مشاعر كل مصري أصيل".
ورد الأخير قائلا: "حبيبتى ربنا يخليكى يا سمية يا قمر".
وكانت آخر أعمال سمية الخشاب هو الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".
ومن ناحية اخرلى كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.
حبيبتي ربنا يخليكي يا سمية يا قمر 🙏❤— Ahmed Gamal (@IdolAhmedGamal) May 5, 2020