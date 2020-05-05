ضبط 6.350 طن سلع غذائية مجهولة المصدر في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين لحجبه عن التداول كمية قدرها (6,350 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مكرونة") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.