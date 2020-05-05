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وزيرة الهجرة : الرئيس أكد على ضرورة عودة العالقين من الخارج مهما كان السبب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:28 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور
قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن المصرى فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التى تتكبدها الدولة فى هذا الشئ .

واضافت وزيرة الهجرة فى كلمتها بالمؤتمر املذاع اليوم ، أن الرئيس اكد على اهمية عودة العالقين من الخارج  مهما كان السبب او الظروف حتى يعودوا الى ارض الوطن .

واشارت الى انه تم تشكيل اللجنة الخاصة برئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة والخارجية والصحة و الطيران والتعليم العالى والسياحة والاثار وبالتأكيد وزير الاعلام  ، منوهة الى اننا نعمل بشكل مؤسسى حتى يتم عودة العالقين .

وتابعت أن هذه الازمة كانت متطورة بمعنى بدأت بالعالقين المصريين من العمالة المصرية فى الخليج العالقين داخل اراضى الدولة المصرية بعد غلق المطارات وعدم استطاعتهم للعودة مرة اخرى الى عملهم . 

واكدت أن الازمة تطورت بعد ذلك الى المناشدات والمطالبات التى تلقتها الدولة من جميع انحاء العالم وتطورت الازمة الى مخالفى الاقامة والحالات الانسانية الى جانب من تم انهاء عقدهم بالخارج .
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