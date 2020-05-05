وزيرة الهجرة : الرئيس أكد على ضرورة عودة العالقين من الخارج مهما كان السبب





واضافت وزيرة الهجرة فى كلمتها بالمؤتمر املذاع اليوم ، أن الرئيس اكد على اهمية عودة العالقين من الخارج مهما كان السبب او الظروف حتى يعودوا الى ارض الوطن .





واشارت الى انه تم تشكيل اللجنة الخاصة برئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة والخارجية والصحة و الطيران والتعليم العالى والسياحة والاثار وبالتأكيد وزير الاعلام ، منوهة الى اننا نعمل بشكل مؤسسى حتى يتم عودة العالقين .





وتابعت أن هذه الازمة كانت متطورة بمعنى بدأت بالعالقين المصريين من العمالة المصرية فى الخليج العالقين داخل اراضى الدولة المصرية بعد غلق المطارات وعدم استطاعتهم للعودة مرة اخرى الى عملهم .





واكدت أن الازمة تطورت بعد ذلك الى المناشدات والمطالبات التى تلقتها الدولة من جميع انحاء العالم وتطورت الازمة الى مخالفى الاقامة والحالات الانسانية الى جانب من تم انهاء عقدهم بالخارج .

قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن المصرى فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التى تتكبدها الدولة فى هذا الشئ .