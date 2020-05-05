قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

أكدت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى أن القرارات الجديدة سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس المقبل خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.









وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن إجراءات جديدة تخص قطاع السياحة، متوقعا أن يستمر حظر التجول بنفس ميعاده من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا.









وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.









