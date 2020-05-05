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أخبار البلد

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى أن القرارات الجديدة سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس المقبل خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.


وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن إجراءات جديدة تخص قطاع السياحة، متوقعا أن يستمر حظر التجول بنفس ميعاده من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا.


وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق. 


ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية، بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري الذي سيعود لتقديم خدمات محددة، وكذلك السماح بجلسات إعلام الوراثة التي اتضح وجود احتياج كبير لها خلال الفترة الماضية، مع بحث إمكانية فتح جلسات أخرى، وكذا السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، وهي تخدم صناعة السيارات في مصر، مع دراسة إمكانية فتح خدمات أخرى خلال الأسابيع التالية، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم.
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