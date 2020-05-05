الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الاثنين مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

زف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خبرا سارا للمصريين العالقين في الكويت ومخالفي الإقامة وضحايا تجار التأشيرات.



وقال سعد، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، إن الحكومة المصرية تبدأ من الأربعاء إرسال أول رحلات لعودتهم من الكويت، وسيتم تخصيص أول الرحلات للفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن في رحلتين يوم الأربعاء المقبل.







بينها الكويت .. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة المصريين العالقين بدول الخليج

قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الرئيس السيسي أكد على أن المواطن له الأولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «احمد موسى»؛ ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء تدرس جميع الطلبات لإعادة المصريين بالخارج؛ موضحة أنها ارسلت مذكرة لرئيس الوزراء بشأن العالقين في الكويت والسعودية وهم من مخالفي الاقامة.

وزير المالية : الحكومة ستصدر بيانا بشأن خصم 1٪ من رواتب الموظفين

رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، التعليق على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن مقترحات مشروع قانون خصم 1٪ من رواتب الموظفين.



ورد "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد ": "ليس لدي تعليق علي ما يخص خصم 1٪ من رواتب الموظفين".



وأكد أن وزير المالية أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوضح تفاصيل مشروع خصم 1٪ من رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية موازنتها بقانون ولا تدخل للموازنة العامة للدولة لذلك وجب تشريع. وأوضح أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها توضيح ما يخص مقترحات مشروع قانون خصم 1٪ من رواتب الموظفين.

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

شن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نقدا لاذعا ضد المواطنين بشأن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، إننا "راهنَّا على وعي الشعب، وللأسف مكسبناش، بل خسرنا الرهان، وعندنا أمل أن يعود هذا الوعي لهم ويأخذوا الإجراءات اللازمة".

متحدث النواب يحسم الجدل: المواطن لن يدفع قرش زيادة في سعر البنزين

حسم النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، الجدل المثار بشأن زيادة أسعار لتر البنزين في الأسواق، مؤكدا أن المواطن لن يدفع قرشا زيادة في سعر لتر البنزين.



وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، أن لجنة الخطة والموازنة ناقشت وزير المالية، بشأن مشروع قانون يتعلق بعدم تحمل المواطن أي زيادة في السلع الأساسية، وهناك بنود جديدة تمت الموافقة عليها وليس فيها أزمة.





رافضا مصطلح الجيش الأبيض.. محمد صبحي: عيب نجيب الفنانين يقولوا للناس اغسلوا إيديكم

قال الفنان محمد صبحي إن الشارع يحتاج لتغيير ثقافته "مش معقول نجيب الفنانيين عشان يقولوا للناس والنبي اغسلوا إيديكم والله عيب".. وتابع "والله وبشرفي وقيمتي الفنية عيب".



وكشف أنه تلقى اتصالات للمشاركة في حملة توعوية للناس ورفضت ذلك وقلت له: "آسف إزاي أعلمهم دلوقتي غسيل الايدين.. أمال كنا بنعمل ايه في 30 سنة فاتوا؟! لسه هيتعلموا دلوقتي؟.

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خارطة الطريق في إجراءات الدولة في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال سعد، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، إن يوم الخميس المقبل سيصدر قرارًا بتجديد حظر الحركة وبنفس القواعد والمحظورات الحالية، مضيفا أنه :"الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان الحظر هتكون من التاسعة مساء، وسيتم إضافة جزء خاص بإعادة تشغيل الفنادق".

مالكش إلا مصر..أحمد موسى يوجه رسالة نارية للمصريين العالقين بالخارج

قال الإعلامى أحمد موسي ، إن الدولة حريصة على عودة العالقين بالخارج ، تعمل علي الملف وزيرة ودولة ومجلس وزراء ، ليهم حق أنهم يرجعوا في هذا الوقت الاستثنائي.



وأضاف " موسي" خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتى " عبر فضائية "صدى البلد" أنه سيتم الإعلان غدا من مجلس الوزراء عن موعد تسيير الرحلات إلى مختلف الدول من أجل عودتهم من الخارج .

شاهد .. هل سترتفع أسعار البنزين والسولار بعد القرارات الجديدة .. معيط يرد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أسعار البنزين لن ترتفع بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة، مؤكدا «لا تغيير في أسعار البنزين والسولار للمستهلك».



وأضاف وزير المالية، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»، أن الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، منوها بأن المواطنين لن يتحملوا مليما واحدا زيادة على الأسعار.

زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

حل الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، مساء أمس الإثنين ، ضيفا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حيث كشف العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة عن حياته الشخصية وعن أسباب رفضه منصب وزير السياحة.