AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مالكش إلا مصر..أحمد موسى يوجه رسالة نارية للمصريين العالقين بالخارج..فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:04 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامى أحمد موسي ، إن الدولة حريصة على عودة العالقين بالخارج ، تعمل علي الملف وزيرة ودولة ومجلس وزراء ، ليهم حق أنهم يرجعوا في هذا الوقت الاستثنائي.

وأضاف " موسي" خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتى " عبر فضائية "صدى البلد" أنه سيتم الإعلان غدا من مجلس الوزراء عن موعد تسيير الرحلات إلى مختلف الدول من أجل عودتهم من الخارج .

وتابع الإعلامى أحمد موسى قائلا :"المصريين بجد عمرهم مايشتموا بلادهم حتى لو كان في أزمة ، ومن يفعل ذلك ليس مصري". 

وناشد"موسى" المصريين العالقين بالخارج باحترام قوانين الدول الأخري ، معلقا:" بلاش تسمحوا لحد يشتم بلادكم أو جيشكم أو يستفزكم من أجل أهداف مغرضة".

ووجه رسالة للمصريين :"لما الدنيا بتضيق مالكش إلا مصر ".، موضحا وسائل الإعلام في قطر بدأت تذيع بعض الفيديوهات التى توضح الرغبة في الإنقلاب علي النظام القطرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلقانين ليه وبتجروا على السوبر ماركت.. أحمد موسى يوجه رسالة هامة للمصريين

أخبار التوك شو.. ظهور فيروس كورونا في 24 محافظة.. الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين فى الخارج ..الحكومة: ننتظر مبادرات رجال الأعمال لدعم العمالة غير المنتظمة حاليا

أحمد موسى منفعلا: الإخوان ركبوا الطيارة ورجعوا مصر في مرسى علم

بسبب كورونا .. وزيرة الهجرة: عدد المواطنين العالقين في بلدان العالم 3378 مصريا

أحمد موسى عن العالقين: المصريين ملهمش غير مصر والرئيس.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

أول رد من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

بينها الكويت .. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة المصريين العالقين بدول الخليج

وزير المالية : فرض رسوم على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% .. شاهد

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب جميع العاملين بالدولة بسبب كورونا.. مشروع قانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز