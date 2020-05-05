مالكش إلا مصر..أحمد موسى يوجه رسالة نارية للمصريين العالقين بالخارج..فيديو

قال الإعلامى أحمد موسي ، إن الدولة حريصة على عودة العالقين بالخارج ، تعمل علي الملف وزيرة ودولة ومجلس وزراء ، ليهم حق أنهم يرجعوا في هذا الوقت الاستثنائي.





وأضاف " موسي" خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتى " عبر فضائية "صدى البلد" أنه سيتم الإعلان غدا من مجلس الوزراء عن موعد تسيير الرحلات إلى مختلف الدول من أجل عودتهم من الخارج .





وتابع الإعلامى أحمد موسى قائلا :"المصريين بجد عمرهم مايشتموا بلادهم حتى لو كان في أزمة ، ومن يفعل ذلك ليس مصري".





وناشد"موسى" المصريين العالقين بالخارج باحترام قوانين الدول الأخري ، معلقا:" بلاش تسمحوا لحد يشتم بلادكم أو جيشكم أو يستفزكم من أجل أهداف مغرضة".



