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متحدث النواب يحسم الجدل: المواطن لن يدفع قرش زيادة في سعر البنزين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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عادل نصار

حسم النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، الجدل المثار بشأن زيادة أسعار لتر البنزين في الأسواق، مؤكدا أن المواطن لن يدفع قرشا زيادة في سعر لتر البنزين.

 

وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الخطة والموازنة ناقشت وزير المالية، بشأن مشروع قانون يتعلق بعدم تحمل المواطن أي زيادة في السلع الأساسية، وهناك بنود جديدة تمت الموافقة عليها وليس فيها أزمة.


وتابع المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن "سلع الرفاهية مثل أطعمة الكلاب والقطط عليها زيادة وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت".

  

وأكمل النائب، أنه :"بالنسبة لزيادة سعر البنزين 30 قرشا غير صحيح والدولة ستحصِّل الزيادة من قطاع وشركات البترول، وليس من المواطن، والسعر للمواطنين آمن، وسعر البترول ثابت، ولن تحدث به أي زيادة".

 

وأنهى المتحدث الرسمي لمجلس النواب، حديثه قائلا للمواطنين،: "لن نمس المواطن في حياته الأساسية".

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