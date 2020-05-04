شاهد .. هل سترتفع أسعار البنزين والسولار بعد القرارات الجديدة .. معيط يرد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أسعار البنزين لن ترتفع بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة، مؤكدا «لا تغيير في أسعار البنزين والسولار للمستهلك».





وأضاف وزير المالية، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»، أن الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، منوها بأن المواطنين لن يتحملوا مليما واحدا زيادة على الأسعار.





وتابع وزير المالية «تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها»، مشيرا إلى أن الرسوم التي سوف يتم تحصيلها سوف تؤول إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.





واستطرد وزير المالية «لم تكن هناك مشكلة داخل البرلمان مع ما تقدمت به الحكومة بشأن فرض رسوم على البنزين والسولار».









وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.