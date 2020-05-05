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رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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عادل نصار

شن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نقدا لاذعا ضد المواطنين بشأن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، إننا "راهنَّا على وعي الشعب، وللأسف مكسبناش، بل خسرنا الرهان، وعندنا أمل أن يعود هذا الوعي لهم ويأخذوا الإجراءات اللازمة".

وأضاف رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الوعي لدى الشعب قل، وأرهق النظام الطبي، مشيرا إلى أن الضغط زاد جدا على الأطقم الطبي والتي تعمل بكل كفاءة عالية في الأزمة.

وأكمل حسني، أن إجراءات الدولة لا بد أن تكون أشد في أزمة فيروس كورونا المستجد، والدولة قدمت ما عليها من البداية في الأزمة، وعلى الدولة تغليظ العقوبات على السير في حظر حركة وعدم ارتداء الكمامة للمواطنين المترددين على الهيئات الحكومية وركوب المواصلات العامة.

وتابع رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نريد حذرًا وليس حظر حركة، وتجربة الحظر لم تأت بثمارها في العالم كله وأرهقته اقتصاديًا، موجها تحذيرات شديدة قبل عيد الفطر المبارك.

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