هيكل: القوات المسلحة لها دور كبير في رفع كفاءة المدن الجامعية لتجهيزها كمستشفيات عزل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن المصريين العالقين من الكويت سوف يعودون إلى البلاد بداية من اليوم والدول الأخرى، وفق أسبقيات للعمل في هذا الملف.





وأضاف "هيكل" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الاسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين والاسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول ، والثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.





وتابع هيكل إن جميع الوزارات تعاونت فى هذا الملف، القوات المسلحة كان لها دور كبير فى رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين.









واكد هيكل ان مناطق العزل جاهزة لاستقبال المصريين العائدين مؤكدا "لن نترك مصريا واحدا فى الخارج وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.