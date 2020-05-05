اتجاه لإضافة سلع جديدة على بطاقات التموين لمواجهة كورونا

يسعى نواب البرلمان إلى تعديل السلع التموينية المصروفة على بطاقات التموين، بحيث يتم استبدال بعض هذه السلع التي قد لا يحتاجها المواطن بمستلزمات طبية مثل الكمامات والكحول، وذلك لدعم المواطن في مواجهة انتشار فيروس كورونا وحمايته من خطر العدوى.





وفي هذا السياق، تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بمقترح لإتاحة 10 كمامات لكل مواطن على بطاقة التموين مقابل استغنائه عن صرف أي سلعة آخرى غير ضرورية له كالشاي أو الصابون على سبيل المثال.





وقال "أبو العلا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يتم إنتاج 900 مليون ماسك شهريا، لكن الأزمة تتمثل في احتكار البعض للكمامات والكحول وغيرها من المستلزمات الطبية بجانب بيعها بسعر مرتفع للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف بعض المواطنين عن شرائها، مؤكدا أهمية الكمامات في القضاء على انتشار العدوى بين المواطين، حيث تخفض نسبة الإصابة من 50 إلى 80%.





وأشار النائب إلى أنه تقدم بالمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وعد بدراسته، لما له من أهمية ملحة خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن النواب طالبوا بارتداء الكمامة إجباريا لمكافحة وباء كورونا.



