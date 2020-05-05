الملابس الجاهزة : موسم عيد الفطر وشم النسيم رفع القوة الشرائية 45%

غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان حجم المبيعات ارتفع ليصل إلى 45٪ خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 15٪ بعد أزمة كورونا مقارنة بالأعوام الماضية بسبب موسم عيد الفطر وشم النسيم. أكد الدكتور محمد عبد السلام نائب رئيسالجاهزة باتحاد الصناعات ان حجم المبيعات ارتفع ليصل إلى 45٪ خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 15٪ بعدمقارنة بالأعوام الماضية بسبب موسم عيد الفطر وشم النسيم.









الصناعات الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن تجار التجزئة يسلمون أجزاء صغيرة من الإنتاج بسبب انخفاض المبيعات ، وهو ما أثر على دورة رأسمال الخاصة بالمصانع، خاصة الصغيرة ، وأصبحت مبيعات المصانع بنسبة 50٪ والباقى بالمخازن. وأضاف خلال ندوة غرفةباتحاد الصناعات عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن تجار التجزئة يسلمون أجزاء صغيرة من الإنتاج بسبب انخفاض المبيعات ، وهو ما أثر على دورة رأسمال الخاصة بالمصانع، خاصة الصغيرة ، وأصبحت مبيعات المصانع بنسبة 50٪ والباقى بالمخازن.









ونوه الى ان المحال متوقفة عن سداد قيمة البضائع ويكون أمام المصانع ان يحصل على الملابس بشكل مرتجع او ان يصبر على مدة السداد.





السوق المحلى لا يعنى نشاط السوق، خاصة انه تمت التعاقدات الاستيرادية قبل ظهور الأزمة وأن المعيار الحقيقى لحركة السوق حجم الشراء وليس بكم البضائع وقدرة السوق لاستيعاب المنتج المصري والمنتج المستورد. وأكد أن تجميد رأسمال المصانع يعنى عدم القدرة على الاستمرار، لافتا إلى دخول ملابس مستوردة وتوافر السلع فىلا يعنى نشاط السوق، خاصة انه تمت التعاقدات الاستيرادية قبل ظهور الأزمة وأن المعيار الحقيقى لحركة السوق حجم الشراء وليس بكم البضائع وقدرة السوق لاستيعاب المنتج المصري والمنتج المستورد.



