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اقتصاد

الملابس الجاهزة : موسم عيد الفطر وشم النسيم رفع القوة الشرائية 45%

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:21 م
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور محمد عبد السلام نائب رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان حجم المبيعات ارتفع ليصل إلى 45٪ خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 15٪ بعد أزمة كورونا مقارنة بالأعوام الماضية بسبب موسم عيد الفطر وشم النسيم. 


وأضاف خلال ندوة غرفة الصناعات الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن تجار التجزئة يسلمون أجزاء صغيرة من الإنتاج بسبب انخفاض المبيعات ، وهو ما أثر على دورة رأسمال الخاصة بالمصانع، خاصة الصغيرة ، وأصبحت مبيعات المصانع بنسبة 50٪ والباقى بالمخازن. 


ونوه الى ان المحال متوقفة عن سداد قيمة البضائع ويكون أمام المصانع ان يحصل على الملابس بشكل مرتجع او ان يصبر على مدة  السداد.
 

وأكد أن تجميد رأسمال المصانع يعنى عدم القدرة على الاستمرار، لافتا إلى دخول ملابس مستوردة وتوافر السلع فى السوق المحلى لا يعنى نشاط السوق، خاصة انه تمت التعاقدات الاستيرادية قبل ظهور الأزمة وأن المعيار الحقيقى لحركة السوق حجم الشراء وليس بكم البضائع وقدرة السوق لاستيعاب المنتج المصري والمنتج المستورد. 

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