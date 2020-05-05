وزيرة الهجرة: جميع العالقين المصريين بالخارج سيعودون قبل عيد الفطر

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك مناشدات من مخالفي الإقامة والمواطنين الذين تم انتهاء عقودهم بالخارج، وليس فقط العالقين .









وأضافت "مكرم"، أثناء مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع جدول زمنى لتوقيت رحلات الطيران وقدومها إلى مصر، موضحة أن الموضوع ليس بالسهولة التى يتخيلها المواطن، حيث إنه لابد من موافقة الدول الأخرى على قدوم الطائرة التى ستهبط فى مطاراتها من أجل استلام المواطنين.









وأشارت إلى أن بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع سلطات الدول الأخرى، وافق رئيس الوزراء على جدول إعادة العالقين الذى تم طرحه عليه اليوم، مضيفا أنه كلف اللجنة المعنية بتنفيذه فورا وتكثيف رحلات الطيران حتى يتمكن المصريين العالقين بالخارج من قضاء أخر أيام شهر رمضان وعيد الفطر مع الأسر.









وأوضحت أنه سيتم البدء بشرائح المصريين الذين سافروا بغرض زيارة أو سياحة أو حضور مؤتمرات، إضافة إلى شريحة الطلاب الجامعيين، ثم المخالفين الذين لديهم خروج نهائي من بعض الدول ولمن تم إنهاء تعاقدهم فى الدولة المقيم فيه.



