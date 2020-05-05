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أخبار البلد

على متنها 298 مصريا.. طائرة العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:28 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، أولى الرحلات الاستثنائية التي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، القادمة من دولة الكويت، على متنها نحو 298 مصريا من العالقين هناك؛ بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين رقم ms611، القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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