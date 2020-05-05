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رياضة

من كبار مشجعى النادى.. الزمالك ينعى الشيخ محمود الطبلاوي بـ كلمات مؤثرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نعى نادي الزمالك  الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، وبعد صراع طويل مع المرض، وسيدفن غدًا فى مدافن العائلة بالبساتين بالقاهرة.


ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ الشيخ الطبلاوى

وعلق :" ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. "

والشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة.

وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتزوج مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره ودعي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.

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