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رياضة

رئيس اتحاد الجمباز: نسعى لتصعيد 10 لاعبين إلى أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، سعى الاتحاد لصعود 10 لاعبين للأولمبياد المقبلة المزمع إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.

وأضاف "أمين" أن الخطة الموضوعة سلفًا من قبل مسئولي الاتحاد والتي تمت مناقشتها من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تشير إلى قدرة لاعبي المنتخبات الوطنية على التأهل للأولمبياد المقبلة إذا ما توفرت لهم المعسكرات والمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح رئيس اتحاد الجمباز، أن الاتحاد ضمن صعود لاعبتين وهن "حبيبة مرزوق - مندي عصام" إضافة إلى منتخب الجمباز الإيقاعي.

ويأمل مسئولو الاتحاد في صعود باقي اللاعبين من خلال البطولات المقبلة والتي توفر لها وقتًا إضافيًا بعد تأجيل الأولمبياد للعام المقبل بسبب اجتياح فيروس كورونا لأغلب دول العالم.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف النشاط الرياضي في مصر منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.
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