تجديد حبس شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالبساتين

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة نشاط اجرامي فى مجال سرقة الدراجات النارية والاتجار فيها بدائرة القسم.





وكانت قد قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .





كان ضباط مباحث القاهرة قد ألقوا القبض على لصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على إحدى الورش لإصلاح مقود دراجة بخارية بحوزته ويشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة ، تم ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".وبحوزته دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".





بمناقشته عن مصدر الدراجة إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم بأسلوب "كسر الجادون" وأضاف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.



