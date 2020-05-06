الاتحاد الدولي للدارتس يوافق على طلب مصر بتأجيل التصويت على مونديال 2025

وافق الاتحاد الدولي للدارتس على طلب مصرالرسمي بتأجيل التصويت على استضافة مونديال الدارتس عام ٢٠٢٥ والذي كان مقررا أن يجرى التصويت عليه خلال شهر يوليو المقبل في العاصمة الاسبانية مدريد خلال إنعقاد الاجتماع رقم ٢٦ للجمعية العمومية للاتحاد الدولى للدارتس ليكون خلال فاعليات كأس العالم للدارتس القادمة فى اكتوبر ٢٠٢١ .





‎و جاء الطلب المصرى بالتأجيل بعد التنسيق مع الدول التى تقدمت بطلب التنظيم و هم بلغاريا و رومانيا و ذلك في ضوء الآثار المترتبة ع

انتشار فيروس كورونا فى قارات العالم الست.





‎و قد توجه بل هاتر رئيس الاتحاد الدولى للدارتس بالشكر الى وزارة الشباب و الرياضة المصرية و الاتحاد المصرى للدارتس على حرصهم

للاحتفاظ بحق مصر فى تنظيم كأس العالم للدارتس كأول دولة إفريقية و شرق أوسطية تتصدي للتنظيم .





‎وقال الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصرى للدارتس بان توجه الاتحاد المصرى للدراتس نحو طلب تنظيم كأس العالم إنما يرجع الي الدعم الذي قدمه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة خلال استماعه للتقرير الفنى و المالى و الادارى الذى عرض عليه متضمنا ما تملكه مصر من مقومات تنظيمية و ما قامت به و شهد به العالم من تنظيم احداث رياضية دولية يجب استغلالها و البناء عليها فقرر سيادته تشكيل لجنة متخصصة من الوزارة تكون مهمتها توفير كل سبل النجاح و التميز للملف الذى سيعرض للتصويت بواسطة الاتحاد المصرى

للدارتس .





‎وأضاف أن قبول الطلب المصرى للتنظيم و طرحه للتصويت قد خضع لشروط و معايير الاتحاد الدولى و قد استوفتها مصر على مدار أربع سنوات تمكن خلالها الاتحاد المصرى للدارتس من تنظيم أول بطولة دولية على أرض مصر و هى من أهم الشروط و كذا انت تكون الدولة قد شاركت فى بطولات كأس العالم و هو تم بكل تمكن و اقتدار بأن شاركت مصر فى بطولة كأس العالم ٢٠١٩ فى رومانيا بفريق كامل قوامه

١٤ لاعب و لاعبة من الرجال و السيدات و الناشئين .





‎و يعمل الاتحاد حاليا من خلال اللجنة العليا المنظمة و باقى اللجان الفرعية المشكلة على استكمال كافة جوانب الملف المصرى حتى يكون جاهز للتصويت فى الموعد المقرر .