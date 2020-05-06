AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 50 عامًا فقط.. 3 مليارات شخص أبرزهم الأفارقة في درجة حرارة شبه مستحيلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:16 ص
تأثير ارتفاع درجة
تأثير ارتفاع درجة الحرارة
Advertisements
أماني إبراهيم
تنبأت دراسة علمية جديدة بالتأثيرات الصادمة لارتفاع درجة حرارة الكوكب على البشر بكوكب الأرض، والذين سيعانون من ارتفاع درجة حرارة الكوكب لتصبح شبه مستحيلة للحياة.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد أشارت الدراسة الجديدة إلى أن أكثر من 3 مليارات شخص سيعيشون في أماكن ذات درجات حرارة "شبه غير قابلة للحياة" بحلول عام 2070.

وبحسب الدراسة فإذا لم لم تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ستعاني أعداد كبيرة من الناس من متوسط ​​درجات حرارة أعلى من 29 درجة مئوية، وستعتبر هذه أكبر كارثة طبيعية سيعاني منها البشر الذين دامت حياتهم على كوكب الأرض 6000 عام.

وقال المؤلف المشارك للدراسة تيم لينتون أن الهدف من الدراسة هو أن يضع تغيير المناخ مصطلحات جديدة للإنسانية، واستخدم الباحثون بيانات من التوقعات السكانية للأمم المتحدة وسيناريو الاحتباس الحراري المتوقع في درجة الحرارة بأن العالم في طريقه لارتفاع 3 درجات مئوية.

ووفقًا للدراسة، فإن ارتفاع درجة الحرارة في عام 2019 الذي كان الأعلى حرارة في أوروبا يبشر باستمرار ارتفاع درجة الحرارة باستمرار، وإذا تسبب الاحترار العالمي في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات ، فسيعيش عدد كبير من الناس في درجات حرارة مستحيلة بعد 50 عاما.

ومن المتوقع أن المناطق التي ستتأثر سيكون أبرزها قارة أفريقيا، والصحاري في جنوب القارة، أستراليا، الهند وأمريكا الجنوبية وأجزاء من الشرق الأوسط، وتثير الدراسة إلىمخاوف بشأن أولئك الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والذين لن يتمكنوا من حمايةانفسهم من ارتفاع درجة الحرارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم بلا شواطئ بعد 80 عاما.. القصة كاملة لـ غرق الأرض «في شبر ميه»

السماء تمطر حديدا .. اكتشاف خصائص غريبة لـ كوكب أضخم من الشمس

بينها مصر والسعودية.. كابوس كورونا سينتهي خلال الربيع والصيف في هذه الحالة

دراسة: الحرارة العالية والرطوبة ستؤثران على أكثر من 1.2 مليار شخص بنهاية القرن

سخونية ولا كورونا.. اعرف المعدلات الطبيعية لـ ارتفاع درجة الحرارة

الاتحاد الأوروبي: عام 2019 كان الأعلى حرارة منذ 12 سنة وبريطانيا أكبر المتضررين

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ابن هشام سليم يظهر بعد التحول الجنسي.. القبض على شقيق حسين الجسمي.. أحمد سعد يستعد للزواج

غموض.. سقوط ثالث طبيب روسي من النافذة بعد تصوير فيديو عن كورونا

شكل المطاعم والكافيهات بعد فك الحظر.. صور إيطالية مسربة

الوزراء: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية تراجع عن الأسابيع الأولى

صوره تكشف فبركة برنامج المقالب «خلي بالك من فيفي»

الإفتاء تكشف عن آية من 7 كلمات فيها أسمى مكارم الأخلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان

سيارات فاخرة بتصميم تيسلا سايبرتراك.. صور

ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق ميت نما بشبرا الخيمة