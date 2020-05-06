الصاج .. كلمة السر في فشل إطفاء حريق البحر الأعظم

فشلت سيارات الإطفاء، وسكان المنطقة في السيطرة على حريق محل الزيوت بالشارع الأعظم بالجيزة، بسبب وجود مادة الصاج على سطح المصنع مما يمنع نزول الماء إلى الحريق فصعَب من عملية الإطفاء.





وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارات إطفاء، بمحاولاة السيطرة على الحريق الضخم بمحل الزيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.





وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية برفقة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة الي موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده وتبريده.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



