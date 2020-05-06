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أخبار العالم

البرازيل تسجل 600 وفاة و6935 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت البرازيل 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7921 شخصا.

فيما سجلت البرازيل 6935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 114.715 شخصا.

فيما نظم مئات من البرازيليين، الأحد، مظاهرة في عاصمة البرازيل، برازيليا، لدعم الرئيس جاير بولسونارو، الذي تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع الأزمة الوبائية.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و722 ألفا، والوفيات 257 ألفا، والمتعافين إلى مليون و238 ألفا.

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