شاهد عيان على حريق الشارقة: الدفاع المدني وصل خلال 6 دقائق وتعامل باحترافية كبيرة

روي شاهد عيان على حادث الشارقة الذى هز الإمارات منذ ساعات قليلة بأحد الأبراج السكنية الشاهقة في منطقة النهدة بعض مشاهد الحريق الذى التهم أجزاء من برج يحوي 48 طابقا .

ويقول الشاهد ، الذي يدعى خالد الجابري، إن الحريق بدأ في مطعم مجاور للبرج السكني، قبل أن يطال الطوابق السفلية، ويمتد لأعلى قمة البرج.

وأشار إلى أن الملفت فى الحادث أن كوادر الدفاع المدني في إمارة الشارقة استجابت بسرعة فورية لم تتجاوز الست دقائق، تم على إثرها إجلاء السكان واستخدام الطائرات المسيرة للكشف عن الأشخاص داخل الشقق.

ووجه الشكر لرجال الدفاع المدني بإمارَتي الشارقة ودبي الذين تعاملوا باحترافية عالية جدًا مع الحريق الذي نشب في برج يحوي 48 طابقا، بدءًا من عمليات الإخلاء للسكان حتى إخماد الحريق وتأمين عودة سكان الأبراج المجاورة، فكل التحية لجنود الإمارات.

واندلع حريق هائل ببرج سكنى بمنطقة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء، استمر حوالي ساعتين ونصف الساعة منذ اندلاعه.

وتمكن الدفاع المدني في الشارقة بالإمارات من إخماد الحريق الضخم الذى التهم أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

وهرعت فرق الدفاع المدني بعد وصول بلاغ لغرفة العمليات، حوالي التاسعة بتوقيت الإمارات، لتباشر إخماد الحريق الذي اندلع في طوابق البرج.

و أعلنت حكومة الشارقة قبل قليل، أن فرق الدفاع المدني بالإمارة سيطرت على الحريق "بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الحريق خلف 7 إصابات بسيطة، تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأجلت فرق الدفاع المدني مبكرًا، جميع القاطنين في البرج، و5 من المباني المجاورة له.