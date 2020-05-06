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أخبار العالم

زلزال بقوة 5 درجات يهز شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم الأربعاء، لكن لم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن الزلزال الذي وقع الساعة 1:57 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان) سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة تشيبا بجوار العاصمة طوكيو على عمق حوالي 70 كيلومترًا تحت سطح الأرض في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة.
وشعر سكان المقاطعات المجاورة بما في ذلك العاصمة وكذلك أجزاء من وسط اليابان بالزلزال.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.
وشهدت مقاطعتا تشيبا وإيباراكي زلازل متكررة مؤخرًا، بما في ذلك زلزال بقوة 5ر5 درجة مساء أمس الأول الذي ضرب مقاطعة تشيبا.
جدير بالذكر أن الزلازل شائعة الحدوث في اليابان التي تشكل حوالي 20 بالمئة من جميع الزلازل في العالم التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر.

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