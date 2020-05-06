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تعليم

حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:51 ص
اول مدرسة للصم والبكم
اول مدرسة للصم والبكم في مصر
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ياســـمين بدوي
"حكايات بداية التعليم في مصر زمان ؟".. حكايات كل سطر فيها يزيدنا فخرا وحنينا إلى الماضي ، فجميع القصص والذكريات تؤكد أن التعليم زمان كان هو الاساس الذي بنت عليه مصر تاريخها وانجازاتها اللاحقة ، وهو ما ساعد على أن يولد من رحم نظام التعليم المصري القديم الكثير من العظماء والوزراء والعلماء والمشاهير الذين تتشرف بهم مصر الآن.

وفي هذا التقرير، قرر موقع "صدى البلد" إلقاء الضوء على قصة إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر .


أنشئت أول مدرسة فى مصر لتعليم الصم والبكم فى عام 1904 ، وذلك على يد عبد الله الأدلبى والذي كان ابن لأم أيرلندية وأب سورى مسيحي  ، والذي تلقى تعليمه فى المدرسة البريطانية السورية فى بيروت حيث تعلم العربية ، ثم انتقل مع والديه للحياة فى مصر ، وبها فقد عبد الله سمعه جزئيا .


ومن هنا قرر عبد الله الادلبي إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر ، فتواصل مع الإرساليات المسيحية فى مصر من أجل تحقيق هذا الحلم.


وبالفعل بدأ الترتيب مع السيد باريس أفندى يوسف بالزقازيق ، ليقوم بتوفير منزل لجعله مدرسة مخصصة للصم والبكم ، وتم الإعلان عن أنه على كل من يعلم طفلا أصم وأبكم أن يتواصل مع السيد عبد الله الأدلبي وشريكه باريس أفندى يوسف بالزقازيق.


وفي البداية .. كان عدد الطلاب الملتحقين بالمدرسة دائما محدود ، فالآباء لا يرسلوا أبناءهم إلا إذا اقتنعوا تمام الاقتناع بجدوى هذا التعليم.


وبدأت هذه المدرسة بخمسة تلاميذ فقط، وحظيت المدرسة بدعم وتأييد اللورد كرومر وإدريس راغب باشا والسلطات المصرية في ذلك الوقت،  ثم ارتفع عدد الطلاب إلى 13 طالبا ، واستمرت جهود عبد الله الإدلبى فى هذا المجال إلى أن توفى عام 1943


وقالت الصحافة سنة 1906: لقد حققت مدرسة الصم والبكم التي يرأسها السيد عبد الله الإدلبى نجاحا ملحوظا في هذا الشأن وأحرز الأولاد الملتحقين به تقدما باهرا.

حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر
حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر
حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والبكم في مصر
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