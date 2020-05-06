إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، على مشاجرة أصيب فيها 7 أشخاص بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، واستخدم في المشاجرة طلقات الخرطوش.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة وتبين من الفحص أنها بين كل من طرف أول "حسن.ا، 20 عاما طالب، ومحمد.ع.ع، 20 عاما حاصل علي ليسانس أصول دين، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم ، وأحمد.م.أ، 57 عاما موظف، مصابًا بجرح بفروة الرأس وكدمة بالساق اليسري.

وطرف ثان عبد المنعم.ي.ع، 56 عاما عامل، وعلي.ع.ع، 26 عاما محاسب، وحسام.ع.ي - 18 عاما طالب، ومرفت.م.أ - 51 عاما ربة منزل، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأخيرة لمستشفى سوهاج الجامعي، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

بسؤال المصابين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري أثناء المشاجرة مما أدي لحدوث إصابتها بسبب خلافات الجيرة .

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.