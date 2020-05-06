AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بكمامة وجوانتي.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إدارة الحكام مباريات الدورى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:02 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
وضعت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة سيناريو إدارة قضاة الملاعب منافسات الدورى الممتاز فى حال صدور قرار باستئناف النشاط الرياضى.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة أنه فى حال صدور قرار باستئناف الدورى الممتاز فإن الحكام سوف يخضعون أولا للكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان من أجل الاطمئنان عليهم من النواحي الصحية.

أضاف.. سيتم خلال مشاركة قضاة الملاعب فى ادارة مباريات المسابقة المحلية فى حال صدور قرار بعودتها مراعاة كافة التدابير الصحية من ارتداء الكمامة والجوانتي.

يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى : ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعهد كتابي ومباراة كل ٧٢ ساعة.. صدى البلد يكشف تفاصيل سيناريو استئناف بطولة الدورى

عبر واتس آب.. لجنة الحكام تجهز سيناريوهات استئناف بطولة الدورى الممتاز

التاريخ يعيد نفسه.. مصير استئناف مسابقة الدوري بعد التوقف لفترة طويلة

التجديد للجنة عمرو الجنايني.. 10 تعليمات وقائية للأندية استعدادا لعودة الدوري

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الدوري غدًا

اليوم.. اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الدوري

ترشيحاتنا

فيديوجراف .. أتوبيسات BRT لتخفيف الزحام على الطريق الدائري

القرآن خير روشتة للأكل الصحي.. نصيحة الدكتور على جمعة

التعليم: مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها امتحانات

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

في ذكرى رحيل روحية خالد .. طاردها معجب فانتقمت منه بموقف طريف

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي