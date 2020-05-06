بكمامة وجوانتي.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إدارة الحكام مباريات الدورى

وضعت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة سيناريو إدارة قضاة الملاعب منافسات الدورى الممتاز فى حال صدور قرار باستئناف النشاط الرياضى.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





قال مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة أنه فى حال صدور قرار باستئناف الدورى الممتاز فإن الحكام سوف يخضعون أولا للكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان من أجل الاطمئنان عليهم من النواحي الصحية.





أضاف.. سيتم خلال مشاركة قضاة الملاعب فى ادارة مباريات المسابقة المحلية فى حال صدور قرار بعودتها مراعاة كافة التدابير الصحية من ارتداء الكمامة والجوانتي.





يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى : ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.