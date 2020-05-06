إعادة فتح منتجع "ديزني لاند" في شنغهاي بعد إغلاق ثلاثة أشهر بسبب "كورونا"

أعلن منتجع "ديزني " في مدينة شنغهاي" الصينية اليوم /الأربعاء/ إعادة فتح متنزه "ديزني لاند " الترفيهي أمام الجمهور اعتبارا من الحادي عشر من مايو الجاري .





وذكرت إدارة المنتجع - في بيان اليوم - أن قرار إعادة فتح المنتجع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس "كورونا " المستجد.





وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولية لإعادة الفتح، سيطبق المتنزه تدابير وإجراءات جديدة تتضمن السماح بأعداد محدودة ، وطلب شراء التذاكر وحجز الموعد مسبقا عبر القنوات الرسمية على "الإنترنت " للمنتجع ، وقنوات شركاء السفر الرسميين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الطوابير والمطاعم والمركبات وغيرها من المرافق في جميع أنحاء المتنزه ، وتنفيذ تكثيف التعقيم والتطهير.





وأضافت الإدارة أنه سيتم استئناف التشغيل في غالبية أماكن الجذب وأنشطة ركوب الخيل وبعض العروض والمحال التجارية والمطاعم في المتنزه وذلك بأعداد محدودة، بينما ستظل بعض أماكن الجذب والتجارب التفاعلية مثل مناطق لعب الأطفال والعروض المسرحية مغلقة.



