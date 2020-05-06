AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعادة فتح منتجع "ديزني لاند" في شنغهاي بعد إغلاق ثلاثة أشهر بسبب "كورونا"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن منتجع "ديزني " في مدينة شنغهاي" الصينية اليوم /الأربعاء/ إعادة فتح متنزه "ديزني لاند " الترفيهي أمام الجمهور اعتبارا من الحادي عشر من مايو الجاري .

وذكرت إدارة المنتجع - في بيان اليوم - أن قرار إعادة فتح المنتجع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس "كورونا " المستجد.

وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولية لإعادة الفتح، سيطبق المتنزه تدابير وإجراءات جديدة تتضمن السماح بأعداد محدودة ، وطلب شراء التذاكر وحجز الموعد مسبقا عبر القنوات الرسمية على "الإنترنت " للمنتجع ، وقنوات شركاء السفر الرسميين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الطوابير والمطاعم والمركبات وغيرها من المرافق في جميع أنحاء المتنزه ، وتنفيذ تكثيف التعقيم والتطهير.

وأضافت الإدارة أنه سيتم استئناف التشغيل في غالبية أماكن الجذب وأنشطة ركوب الخيل وبعض العروض والمحال التجارية والمطاعم في المتنزه وذلك بأعداد محدودة، بينما ستظل بعض أماكن الجذب والتجارب التفاعلية مثل مناطق لعب الأطفال والعروض المسرحية مغلقة.

Advertisements

ترشيحاتنا

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

فاروق جعفر: الشيخ الطبلاوي أهداني شقة.. وكان زملكاوي فاهم كورة.. فيديو

إيناس الدغيدى تتصدر تويتر بعد السخرية من حمو بيكا

اسنشاري نساء وتوليد يكشف عن معلومات تهم كل حامل

سرق وتعاطى مخدرات وأصيب بمرض خطير .. الجمهور يطارد حمو بيكا

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي