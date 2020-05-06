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مترو الأنفاق: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين العاملين أو الركاب.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:20 م
مترو الانفاق فى زمن
مترو الانفاق فى زمن الكورونا
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ريهام فيكتور
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه منذ بداية أزمة كورونا، تم تطبيق خطة مواجهة الكوارث والأزمات بنشر فرق طوارئ ومجموعة عمل لتطهير وتعقيم جميع المحطات والقطارات أثناء التشغيل، وبوابات وماكينات ومنافذ صرف التذاكر، مع تطهير وتعقيم جميع القطارات من الداخل والخارج بالورش يوميًا.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم استخدام الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق لإذاعة تنويهات مكثفة مع وضع ملصقات بجميع محطات مترو الأنفاق للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أنه يتم مراقبة حركة القطارات والركاب، ويتم الدفع بقطارات إضافية فارغة لأي محطة بها تكدس للمواطنين لامتصاص الزحام، مع الدفع بـ 5 قطارات إضافية في الساعة الأخيرة قبل الحظر لامتصاص الزحام بين المواطنين وفقًا لتوجيهات وزير النقل .

وتابع  المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن هناك تنسيق مع هيئة الاسعاف لمواجهة أي حالة طارئة، وحتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة طارئة للإصابة بكورونا سواء بين العاملين أو الركاب، موضحًا أن أول قطار يبدأ في السادسة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً .

و ناشد المواطنين بالالتزام بقواعد مترو الأنفاق، قائلًا : "ملك لجميع المصريين ولا بد ان نحافظ عليه، وهو الوسيلة الأسهل والأرخص والأسرع".

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