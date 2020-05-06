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مرأة

أسهل طريقة لعمل المخللات.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:23 م
مخللات
مخللات
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل "المخللات" بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،لعشاق المخللات ،فهناك بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول الطعام بدون المخللات بجانبه، لذلك نقدم أسهل الوصفات بالفيديو: 
  

مقادير المخللات : 

ليمون مملح

12 ليمون أضاليا 
2 كوب ملح 
2 كوب سكر 
زيتون متبل
2 ليمون أضاليا 
2 فص ثوم 
13 عود زعتر 
1 ورق لورا 
3 عود روزماري 


1 كيلو زيتون اسود واخضر سليم ومنزوع البذور 

زيت زيتون  للتغطية
خضروات مخللة
3 كوب أزهار قرنبيط 
250 جرام جزر جوليان 
1 شمر طازج 
1 قرن فلفل أحمر حلو 
1 بروكلي 
3 قرن فلفل احمر حار 
2 كوب ماء مغلي 
3 كوب خل تفاح 
نصف كوب خل 
ثلاثة أرباع كوب سكر 
1 ملعقة كبيرة ملح خشن 
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة 
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب 
1 ملعقة كبيرة جنزبيل طازج جوليان 
1 ورق لورا 
8 فص ثوم 
ربع كوب بقدونس مفروم 
نصف كوب زيت زيتون 

طريقة تحضير مخللات

ليمون مملح

* يقطع الليمون على 4 أرباع

* يحشى الليمون بالملح والسكر ويوضع في البرطمان

* يضاف المتبقي من الملح والسكر في البرطمان

زيتون متبل

* تضاف جميع المكونات في البرطمان ثم تغطى بزيت الزيتون حتى يمتلئ الوجه

خضروات مخللة

* تخلط جميع المكونات معا وتوضع في البرطمان

* يسخن الماء والخل وخل التفاح، السكر والملح ويترك على النار حتى الغليان

* يضاف مزيج الخل في البرطمان حتى يمتلئ الوجه
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