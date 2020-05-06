16 ملاحظة على مسلسل اتنين في الصندوق و9 للبروفة و 28 فى شيخ الحارة والجريئة

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمكلفة برصد مخالفات الأعمال التي تعرض في شهر رمضان العديد من الملاحظات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان على مختلف الشاشات.

وكشف التقرير عن رصد 28 ملاحظة على برنامج شيخ الحارة والجريئة الذى يعرض على قناة القاهرة والناس وشملت 13 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية و10 استخدام ألفاظ متدنية و2 ألفاظ وإيحاءات جنسية.

كما رصد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 16 ملاحظة على مسلسل "إتنين في الصندوق" الذي يعرض على قناة mbc مصر وجاء به ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وتشويه صورة المرأة وإهانتها، وبه ملحوظة سب وقذف ومشاهد عنف وشرب خمر.





ورصدت اللجان 9 ملاحظات على برنامج "البروفة" الذي يعرض على قناة النهار بواقع 5 سب وقذف، و2 ألفاظ متدنية وملحوظة لكل من إيحاءات جنسية وتهكم وسخرية.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج "البروفة"، من المواقع الإلكترونية والصفحات التابعة للقناة، لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة.