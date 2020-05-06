إزالة 5820 إعلانا مخالفا بشوارع الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إزالة 5 آلاف و817 إعلانًا مخالفًا من خلال حملات مكبرة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة.





كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.







وشدد المحافظ علي معاونيه وأقسام الإعلانات بالأحياء بمنع استغلال أي مساحة إعلانية في شوارع وميادين المدينة بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة لإزالته.





