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محافظات

إزالة 5820 إعلانا مخالفا بشوارع الإسكندرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إزالة 5 آلاف و817 إعلانًا مخالفًا من خلال حملات مكبرة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة. 

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وشدد المحافظ علي معاونيه وأقسام الإعلانات بالأحياء بمنع استغلال أي مساحة إعلانية في شوارع وميادين المدينة بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة لإزالته.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، تتنوع الإعلانات التي جرى إزالتها من بينها 1925 إعلانات تجارية، و1024 استاند، و 260 لافتات قماش.
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